Cruzeiro x Universidad Católica: tudo sobre o jogo da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.

Escalações para Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Néiser Villarreal. Técnico: Artur Jorge

Universidad Católica: Bernedo; Gónzalez, Branco Ampuero, Juan Diaz, Arancibia, Cuevas; Martínez (Zuqui) Valencia; Matías Palavecino; Zampedri e Giani. Técnico: Daniel Garnero

Arbitragem para Cruzeiro x Universidad Católica

Carlos Betancur, auxiliado por Alexander Guzmán e Christian Aguirre. VAR: Nicolas Gallo (quarteto colombiano)

Onde assistir a Cruzeiro x Universidad Católica