Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28) pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x Boca Juniors
Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Arroyo e Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
Boca Juniors: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Delgado, Leandro Paredes, Ascacíbar e Aranda; Bareiro e Merentiel. Técnico: Claudio Ubeda
Onde assistir a Cruzeiro x Boca Juniors
A Disney+ transmite o jogo ao vivo por meio de seu plano Premium
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