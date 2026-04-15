Corinthians e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na Arena Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Santa Fe
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Toscano e Frascica; Palacios e Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.
Arbitragem para Corinthians x Santa Fe
Juan Gabriel Benítez (PAR), auxiliado por Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR). VAR: Jose Mendez (PAR).
Onde assistir a Corinthians x Santa Fe
- A TV Globo, a GE TV e a Paramount+ anunciam a transmissão.