Corinthians x Peñarol hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Libertadores

Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre às 21h, na Arena do Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Peñarol
Corinthians: Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Luiz e Breno Bidon; Rodirgo Garro, Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Peñarol: Britos; González, Mauricio Lemos, Ferreira e Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Angulo, Nicolás Fernández, Remedi e Darias; Arezo. Técnico: Diego Aguirre
Onde assistir a Corinthians x Peñarol
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e na Disney+.
