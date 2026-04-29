Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30min, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre na La Nueva Olla, em Assunção.
Escalações para Cerro Porteño x Palmeiras
Cerro Porteño: Arias; Velásquez, Pérez, Luciatti e Benitez; Paez, Da Motta, Morel e Chaparro; Torres e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias; Sosa, Flaco López e Allan. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para Cerro Porteño x Palmeiras
Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU). VAR: Antonio Garcia (URU).
Onde assistir a Cerro Porteño x Palmeiras
- A TV Globo, a GE TV e a ESPN anunciam a transmissão.