Campaz, Cuesta e Galdino: quem são os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que jogarão a Libertadores

A bola começou a rolar pela Libertadores na terça-feira (7). Com seis times brasileiros na disputa, a competição tem a final marcada para 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Não é porque Grêmio e Inter não estarão na disputa que o torcedor não poderá ver alguns rostos conhecidos. Mais de 35 jogadores com passagens pela dupla vão disputar o torneio.
Obviamente, as equipes brasileiras são as que mais contam com tais atletas em seus elencos. O Fluminense é o time com a maior quantidade, já que soma quatro jogadores ex-Grêmio e dois ex-Inter. Na sequência, o Cruzeiro tem cinco nomes, Palmeiras e Corinthians quatro, enquanto Flamengo e Mirassol contam com três.
Entre os times estrangeiros, Boca Juniors, Nacional e Peñarol são os líderes deste ranking. Os três têm dois jogadores com passagens na dupla.
Ao todo, 15 dos 32 clubes da Libertadores possuem atletas que passaram pela dupla Gre-Nal.
Os ex-jogadores de Grêmio e Inter na Libertadores 2026
Flamengo
- Everton Cebolinha (Grêmio)
- Léo Ortiz (Inter)
- Vitão (Inter)
Fluminense
- Alisson (Grêmio)
- Everaldo (Grêmio)
- Lima (Grêmio)
- Nonato (Inter)
- Renê (Inter)
- Thiago Santos (Grêmio)
Cruzeiro
- Walace (Grêmio)
- Cássio (Grêmio)
- Matheus Henrique (Grêmio)
- Wanderson (Inter)
- William (Inter)
Corinthians
- Allan (Inter)
- Charles (Inter)
- Vitinho (Inter)
- Yuri Alberto (Inter)
Palmeiras
- Carlos Miguel (Inter)
- Maurício (Inter)
- Bruno Fuchs (Inter)
- Marcelo Lomba (Inter)
Mirassol
- Reinaldo (Grêmio)
- Everton Galdino (Grêmio)
- Rodrigues (Grêmio)
Estudiantes
- Alario (Inter)
Nacional-URU
- Nico López (Inter)
- Rogel (Inter)
Boca Juniors
- Marchesín (Grêmio)
- Carlos Palacios (Inter)
Peñarol
- Arezo (Grêmio)
- Abel Hernández (Inter)
Platense
- Victor Cuesta (Inter)
Cerro Porteño
- Iturbe (Grêmio)
Sporting Cristal
- Felipe Vizeu (Grêmio)
Rosario Central
- Campaz (Grêmio)
Libertad
- Alan Benítez (Inter)
Confira os grupos da Libertadores
Chave A
- Flamengo
- Estudiantes-ARG
- Cusco-PER
- Independiente Medellin-COL
Chave B
- Nacional-URU
- Universitario-PER
- Coquimbo Unindo-CHI
- Tolima-COL
Chave C
- Fluminense
- Bolívar-BOL
- La Guaira-VEN
- Rivadavia-ARG
Chave D
- Boca Juniors-ARG
- Cruzeiro
- Universidad Católica-CHI
- Barcelona-EQU
Chave E
- Peñarol-URU
- Corinthians
- Santa Fe-COL
- Platense-ARG
Chave F
- Palmeiras
- Cerro Porteño-PAR
- Junior Barranquilla-COL
- Sporting Cristal-PER
Chave G
- LDU-EQU
- Lanús-ARG
- Always Ready-BOL
- Mirassol
Chave H
- Independiente Del Valle-EQU
- Libertad-PAR
- Rosario Central-ARG
- Universidad Central-VEN