Campaz, Cuesta e Galdino: quem são os ex-jogadores da dupla Gre-Nal que jogarão a Libertadores

Campaz, Cuesta e Galdino estão entre os jogadores que estarão na competição. Rosario Central, Platense e Mirassol / Divulgação

A bola começou a rolar pela Libertadores na terça-feira (7). Com seis times brasileiros na disputa, a competição tem a final marcada para 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Não é porque Grêmio e Inter não estarão na disputa que o torcedor não poderá ver alguns rostos conhecidos. Mais de 35 jogadores com passagens pela dupla vão disputar o torneio.

Obviamente, as equipes brasileiras são as que mais contam com tais atletas em seus elencos. O Fluminense é o time com a maior quantidade, já que soma quatro jogadores ex-Grêmio e dois ex-Inter. Na sequência, o Cruzeiro tem cinco nomes, Palmeiras e Corinthians quatro, enquanto Flamengo e Mirassol contam com três.

Entre os times estrangeiros, Boca Juniors, Nacional e Peñarol são os líderes deste ranking. Os três têm dois jogadores com passagens na dupla.

Ao todo, 15 dos 32 clubes da Libertadores possuem atletas que passaram pela dupla Gre-Nal.

Os ex-jogadores de Grêmio e Inter na Libertadores 2026

Flamengo

Everton Cebolinha (Grêmio)

Léo Ortiz (Inter)

Vitão (Inter)

Fluminense

Alisson (Grêmio)

Everaldo (Grêmio)

Lima (Grêmio)

Nonato (Inter)

Renê (Inter)

Thiago Santos (Grêmio)

Cruzeiro

Walace (Grêmio)

Cássio (Grêmio)

Matheus Henrique (Grêmio)

Wanderson (Inter)

William (Inter)

Corinthians

Allan (Inter)

Charles (Inter)

Vitinho (Inter)

Yuri Alberto (Inter)

Palmeiras

Carlos Miguel (Inter)

Maurício (Inter)

Bruno Fuchs (Inter)

Marcelo Lomba (Inter)

Mirassol

Reinaldo (Grêmio)

Everton Galdino (Grêmio)

Rodrigues (Grêmio)

Estudiantes

Alario (Inter)

Nacional-URU

Nico López (Inter)

Rogel (Inter)

Boca Juniors

Marchesín (Grêmio)

Carlos Palacios (Inter)

Peñarol

Arezo (Grêmio)

Abel Hernández (Inter)

Platense

Victor Cuesta (Inter)

Cerro Porteño

Iturbe (Grêmio)

Sporting Cristal

Felipe Vizeu (Grêmio)

Rosario Central

Campaz (Grêmio)

Libertad

Alan Benítez (Inter)

Confira os grupos da Libertadores

Chave A

Flamengo

Estudiantes-ARG

Cusco-PER

Independiente Medellin-COL

Chave B

Nacional-URU

Universitario-PER

Coquimbo Unindo-CHI

Tolima-COL

Chave C

Fluminense

Bolívar-BOL

La Guaira-VEN

Rivadavia-ARG

Chave D

Boca Juniors-ARG

Cruzeiro

Universidad Católica-CHI

Barcelona-EQU

Chave E

Peñarol-URU

Corinthians

Santa Fe-COL

Platense-ARG

Chave F

Palmeiras

Cerro Porteño-PAR

Junior Barranquilla-COL

Sporting Cristal-PER

Chave G

LDU-EQU

Lanús-ARG

Always Ready-BOL

Mirassol

Chave H