Presidente da Conmebol discursou no evento. DANIEL DUARTE / AFP

A edição de Libertadores que mais pagará ao campeão, US$ 40 milhões (R$ 208 milhões), teve os grupos sorteados nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Serão seis brasileiros na disputa do principal torneio sul-americano, que terá a final disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O atual campeão da Libertadores, o Flamengo é o cabeça de chave do Grupo A. O tetracampeão da América terá o Estudiantes como principal rival. Cusco-PER e Independiente Medellin-COL acompanham os dois gigantes.

O Fluminense encabeça o Grupo C e enfrentará a altitude boliviana para encarar o Bolívar. Além disso, Deportivo La Guaira-VEN e o estreante Independiente Rivadavia-ARG são os outros adversários.

Quem não teve um sorteio muito feliz foi o Cruzeiro, que caiu no Grupo D, ao lado do Boca Juniors — dono de seis títulos —, Universidad Católica-CHI e Barcelona-EQU. O Grupo E tem o Corinthians, que enfrentará o tradicional Peñarol, o Independiente Santa Fé-COL e o Platense, que é o atual campeão argentino.

O Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo F e terá pela sexta vez na história o Cerro Porteño como rival na fase inicial. Junior Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER acompanham o clube paulista.

O estreante Mirassol terá como rivais a LDU, o Lanús — atual campeão da Sul-Americana, e o Always Ready-PER, que joga na altitude, no Grupo G.

Dos US$ 40 milhões pagos ao campeão da Libertadores, US$ 25 milhões (R$ 130 milhões) é o valor de premiação da decisão. De acordo com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, é o maior prêmio pago no mundo em uma partida de futebol.

Confira os grupos da Libertadores

Chave A

Flamengo

Estudiantes-ARG

Cusco-PER

Independiente Medellin-COL

Chave B

Nacional-URU

Universitario-PER

Coquimbo Unindo-CHI

Tolima-COL

Chave C

Fluminense

Bolívar-BOL

La Guaira-VEN

Rivadavia-ARG

Chave D

Boca Juniors-ARG

Cruzeiro

Universidad Católica-CHI

Barcelona-EQU

Chave E

Peñarol-URU

Corinthians

Santa Fe-COL

Platense-ARG

Chave F

Palmeiras

Cerro Porteño-PAR

Junior Barranquilla-COL

Sporting Cristal-PER

Chave G

LDU-EQU

Lanús-ARG

Always Ready-BOL

Mirassol

Chave H

Independiente Del Valle-EQU

Libertad-PAR

Rosario Central-ARG

Universidad Central-VEN

*Times que podem enfrentar adversários do mesmo país

Calendário da Libertadores 2026

Primeira rodada: 7 a 9 de abril

7 a 9 de abril Segunda rodada: 14 a 16 de abril

14 a 16 de abril Terceira rodada: 28 a 30 de abril

28 a 30 de abril Quarta rodada: 5 a 7 de maio

5 a 7 de maio Quinta rodada: 19 a 21 de maio

19 a 21 de maio Sexta rodada: 26 a 28 de maio

26 a 28 de maio Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto

11 a 13 de agosto Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto

18 a 20 de agosto Quartas (ida): 8 a 10 de setembro

8 a 10 de setembro Quartas (volta): 15 a 17 de setembro

15 a 17 de setembro Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro

13 a 15 de outubro Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro

20 a 22 de outubro Final (única): 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo