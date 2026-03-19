A edição de Libertadores que mais pagará ao campeão, US$ 40 milhões (R$ 208 milhões), teve os grupos sorteados nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Serão seis brasileiros na disputa do principal torneio sul-americano, que terá a final disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
O atual campeão da Libertadores, o Flamengo é o cabeça de chave do Grupo A. O tetracampeão da América terá o Estudiantes como principal rival. Cusco-PER e Independiente Medellin-COL acompanham os dois gigantes.
O Fluminense encabeça o Grupo C e enfrentará a altitude boliviana para encarar o Bolívar. Além disso, Deportivo La Guaira-VEN e o estreante Independiente Rivadavia-ARG são os outros adversários.
Quem não teve um sorteio muito feliz foi o Cruzeiro, que caiu no Grupo D, ao lado do Boca Juniors — dono de seis títulos —, Universidad Católica-CHI e Barcelona-EQU. O Grupo E tem o Corinthians, que enfrentará o tradicional Peñarol, o Independiente Santa Fé-COL e o Platense, que é o atual campeão argentino.
O Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo F e terá pela sexta vez na história o Cerro Porteño como rival na fase inicial. Junior Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER acompanham o clube paulista.
O estreante Mirassol terá como rivais a LDU, o Lanús — atual campeão da Sul-Americana, e o Always Ready-PER, que joga na altitude, no Grupo G.
Dos US$ 40 milhões pagos ao campeão da Libertadores, US$ 25 milhões (R$ 130 milhões) é o valor de premiação da decisão. De acordo com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, é o maior prêmio pago no mundo em uma partida de futebol.
Confira os grupos da Libertadores
Chave A
- Flamengo
- Estudiantes-ARG
- Cusco-PER
- Independiente Medellin-COL
Chave B
- Nacional-URU
- Universitario-PER
- Coquimbo Unindo-CHI
- Tolima-COL
Chave C
- Fluminense
- Bolívar-BOL
- La Guaira-VEN
- Rivadavia-ARG
Chave D
- Boca Juniors-ARG
- Cruzeiro
- Universidad Católica-CHI
- Barcelona-EQU
Chave E
- Peñarol-URU
- Corinthians
- Santa Fe-COL
- Platense-ARG
Chave F
- Palmeiras
- Cerro Porteño-PAR
- Junior Barranquilla-COL
- Sporting Cristal-PER
Chave G
- LDU-EQU
- Lanús-ARG
- Always Ready-BOL
- Mirassol
Chave H
- Independiente Del Valle-EQU
- Libertad-PAR
- Rosario Central-ARG
- Universidad Central-VEN
*Times que podem enfrentar adversários do mesmo país
Calendário da Libertadores 2026
- Primeira rodada: 7 a 9 de abril
- Segunda rodada: 14 a 16 de abril
- Terceira rodada: 28 a 30 de abril
- Quarta rodada: 5 a 7 de maio
- Quinta rodada: 19 a 21 de maio
- Sexta rodada: 26 a 28 de maio
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
- Final (única): 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo
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