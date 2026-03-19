Sorteio da Libertadores 2026: potes, horários e onde assistir

O sorteio da fase de grupos Libertadores 2026 ocorre nesta quinta-feira (19), às 20h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai. São seis equipes brasileiras na disputa da "Glória Eterna".
Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras são os representantes. O sorteio será transmitido pela ESPN (TV fechada e YouTube) e pelo Disney+.
No sorteio, times do mesmo país só poderão ser sorteados se vierem da fase prévia. São quatro potes com oito equipes em cada.
Confira abaixo os potes da Libertadores
Pote 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- LDU (Equador)
- Independiente Del Valle (Equador)
Pote 2
- Corinthians
- Cruzeiro
- Libertad (Paraguai)
- Estudiantes (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Lanús (Argentina)
- Bolívar (Bolívia)
- Universitario (Peru)
Pote 3
- Junior Barranquilla (Colômbia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Santa Fe (Colômbia)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Peru)
Pote 4
- Mirassol
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Independiente Medellín (Colômbia)*
- Tolima (Colômbia)*
- Sporting Cristal (Peru)*
- Barcelona de Guayaquil (Equador)*
*Times que podem enfrentar adversários do mesmo país
Calendário da Libertadores 2026
- Primeira rodada: 7 a 9 de abril
- Segunda rodada: 14 a 16 de abril
- Terceira rodada: 28 a 30 de abril
- Quarta rodada: 5 a 7 de maio
- Quinta rodada: 19 a 21 de maio
- Sexta rodada: 26 a 28 de maio
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro
- Final (única): 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo
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