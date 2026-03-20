Flamengo terá gigante argentino como adversário na Libertadores; veja como ficou o grupo

Sorteio da Libertadores foi realizado nesta quinta (19). Daniel DUARTE / AFP

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo ficou no Grupo A da edição de 2026. Na trajetória rumo ao pentacampeonato, o clube carioca terá Estudiantes, Cusco-PER e Independiente Medellin-COL como adversários na fase de grupos.

O clube argentino volta ao caminho do Flamengo. As equipes se enfrentaram nas quartas de final de 2025 e o equilíbrio marcou o confronto. Os cariocas avançaram nos pênaltis.

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Contra os peruanos, o principal desafio deverá ser a altitude de 3.300 metros de Cuzco. O clube local garantiu vaga na Libertadores por conta da boa campanha no Campeonato Peruano de 2025. O Cusco FC é o antigo Real Garcilaso, que volta à competição após seis anos.

O Independiente Medellin chegou na competição por ser o segundo colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano. O clube vai disputar a Libertadores pela 11ª vez na história.

Veja a tabela do Grupo A

Rodada 1 - 7 a 9 de abril

Independiente Medellín-COL x Estudiantes-ARG

Cusco-PER x Flamengo

Rodada 2 - 14 a 16 de abril

Estudiantes-ARG x Cusco-PER

Flamengo x Independiente Medellín-COL

Rodada 3 - 28 a 30 de abril

Estudiantes-ARG x Flamengo

Independiente Medellín-COL x Cusco-PER

Rodada 4 - 5 a 7 de maio

Cusco-PER x Estudiantes-ARG

Independiente Medellín-COL x Flamengo

Rodada 5 - 19 a 21 de maio

Flamengo x Estudiantes-ARG

Cusco-PER x Independiente Medellín-COL

Rodada 6 - 26 a 28 de maio

Flamengo x Cusco-PER

Estudiantes-ARG x Independiente Medellín-COL