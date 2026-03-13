Confira a data e os potes do sorteio da Libertadores 2026

Final será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Conmebol / Divulgação

Estão definidos os 32 times classificados para a fase de grupos Libertadores deste ano. No dia 19 de março, às 20h, será realizado o sorteio das chaves. O Brasil conta com seis equipes na disputa: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.

Entre os brasileiros, apenas o Rubro-Negro, Tricolor das Laranjeiras e Verdão serão cabeças de chave e estão no Pote 1. No sorteio, times do mesmo país só poderão ser sorteados se vierem da fase prévia.

Bahia e Botafogo foram eliminados na pré-Libertadores, o que impede jogos entre brasileiros antes do mata-mata.

Confira abaixo os potes da Libertadores

Pote 1

Flamengo

Palmeiras

Fluminense

Boca Juniors (Argentina)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

LDU (Equador)

Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2

Corinthians

Cruzeiro

Libertad (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguai)

Lanús (Argentina)

Bolívar (Bolívia)

Universitario (Peru)

Pote 3

Junior Barranquilla (Colômbia)

Universidad Católica (Chile)

Rosario Central (Argentina)

Santa Fe (Colômbia)

Always Ready (Bolívia)

Coquimbo Unido (Chile)

La Guaira (Venezuela)

Cusco (Peru)

Pote 4

Mirassol

Universidad Central (Venezuela)

Platense (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Independiente Medellín (Colômbia)*

Tolima (Colômbia)*

Sporting Cristal (Peru)*

Barcelona de Guayaquil (Equador)*

*Times que podem enfrentar adversários do mesmo país

Calendário da Libertadores 2026

Primeira rodada: 7 a 9 de abril

7 a 9 de abril Segunda rodada: 14 a 16 de abril

14 a 16 de abril Terceira rodada: 28 a 30 de abril

28 a 30 de abril Quarta rodada: 5 a 7 de maio

5 a 7 de maio Quinta rodada: 19 a 21 de maio

19 a 21 de maio Sexta rodada: 26 a 28 de maio

26 a 28 de maio Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto

11 a 13 de agosto Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto

18 a 20 de agosto Quartas (ida): 8 a 10 de setembro

8 a 10 de setembro Quartas (volta): 15 a 17 de setembro

15 a 17 de setembro Semifinais (ida): 13 a 15 de outubro

13 a 15 de outubro Semifinais (volta): 20 a 22 de outubro

20 a 22 de outubro Final (única): 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo

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