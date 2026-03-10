Botafogo e Barcelona-EQU se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h30min, pela terceira fase da Pré-Libertadores. O jogo ocorre no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Barcelona-EQU
Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Martin Anselmi
Barcelona-EQU: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Tito Villalba, Tomás Martínez; Benedetto. Técnico: César Farías
Arbitragem para Botafogo x Barcelona-EQU
Piero Maza, auxiliado por Claudio Urrutia e Miguel Rocha. VAR: Juan Lara (quarteto chileno)
Onde assistir a Botafogo x Barcelona-EQU
- A ESPN e Disney+ anunciam a transmissão.