Globo renova acordo para transmissão da Libertadores até 2030

A cobertura contempla desde os jogos da Pré-Libertadores até a final. Alejandro Pagni / AFP

A Globo garantiu os direitos de transmissão da Conmebol Libertadores para o triênio 2027-2030. Na TV aberta ou pelo canal ge tv no Youtube, a emissora tem até 19 datas por temporada para exibição gratuita das partidas da competição.

A cobertura contempla desde os jogos da Pré-Libertadores até a final. A partir de 2027, a Globo também poderá transmitir a Recopa Sul-Americana. O torneio coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana, em confrontos de ida e volta.

A emissora também garantiu os direitos de exibição das partidas de equipes brasileiras em outras competições organizadas pela Conmebol: Libertadores Feminina, Libertadores sub-20 masculina, Libertadores Futsal (masculina e feminina), Libertadores de Futebol de Praia masculina, e a Libertadores.