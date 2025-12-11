Copa do Brasil dará duas vagas para a Libertadores a partir de 2026; entenda

Copa do Brasil concede apenas uma vaga para a Libertadores em 2025. Kin Saito / CBF/Divulgação

A Copa do Brasil passará a render duas vagas para a Libertadores a partir de 2026. O campeão e o vice do torneio nacional terão a garantia de disputar a principal competição da América do Sul, conforme noticiou o Estadão.

A novidade ainda será anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (11). No modelo atual, apenas o campeão garante vaga na Libertadores.

Essa nova vaga na Copa do Brasil irá retirar uma do Brasileirão. A partir de 2026, o torneio passará a ter 126 clubes, 34 a mais do que em 2025.

Ainda não há definição se ambas as vagas serão diretas para a Libertadores, ou se apenas o campeão vai para a fase de grupos e o vice disputará a pré-Libertadores.