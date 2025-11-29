Veja quanto o Flamengo receberá pela conquista da Libertadores

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Peru. Luis ACOSTA / AFP

O Flamengo é o primeiro brasileiro a conquistar a Libertadores pela quarta vez. Neste sábado (29), a equipe venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, com um gol marcado por Danilo, no segundo tempo.

Além da taça, o clube também irá embolsar uma alta quantia de premiação. Em 2025, a Conmebol paga ao vencedor da Libertadores US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 128 milhões). Já o vice-campeão embolsa US$ 7 milhões (R$ 37,6 milhões).

Neste ano, a Conmebol aumentou o valor da premiação da Libertadores em US$ 1 milhão (R$ 5,34 milhões). Durante o mata-mata, cada classificação rendia aos clubes um valor fixo.

Na fase de grupos, além de uma quantia fixa pela participação, os times também foram premiados com valores a cada vitória.

Considerando toda a campanha, o Flamengo soma US$ 40,4 milhões (R$ 215,4 milhões). Já o Palmeiras leva para São Paulo US$ 24,2 milhões (R$ 129,15 milhões).

Sistema de premiação da Libertadores 2025