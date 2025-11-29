Veja quanto o Flamengo receberá pela conquista da Libertadores

O Flamengo é o primeiro brasileiro a conquistar a Libertadores pela quarta vez. Neste sábado (29), a equipe venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru, com um gol marcado por Danilo, no segundo tempo.
Além da taça, o clube também irá embolsar uma alta quantia de premiação. Em 2025, a Conmebol paga ao vencedor da Libertadores US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 128 milhões). Já o vice-campeão embolsa US$ 7 milhões (R$ 37,6 milhões).
Neste ano, a Conmebol aumentou o valor da premiação da Libertadores em US$ 1 milhão (R$ 5,34 milhões). Durante o mata-mata, cada classificação rendia aos clubes um valor fixo.
Na fase de grupos, além de uma quantia fixa pela participação, os times também foram premiados com valores a cada vitória.
Considerando toda a campanha, o Flamengo soma US$ 40,4 milhões (R$ 215,4 milhões). Já o Palmeiras leva para São Paulo US$ 24,2 milhões (R$ 129,15 milhões).
Sistema de premiação da Libertadores 2025
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,2 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 128 milhões)