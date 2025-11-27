Torcedores de Flamengo e Palmeiras chegam a Lima e demonstram confiança para a conquista da Libertadores

Lima recebe as torcidas de Flamengo e Palmeiras para a final da Libertadores. Marco Souza / Agência RBS

O clima de Libertadores aos poucos se espalha por Lima, capital do Peru. Um efeito direto da presença cada vez maior de torcedores do Flamengo e do Palmeiras na cidade. Mesmo que nem todos os reflexos das torcidas tenham sido positivo, o clima mudou nas ultimas horas.

Algumas brigas assustaram comerciantes e moradores na última quarta-feira (26). Um registro de um princípio de conflito foi registrado na chegada da delegação do Flamengo ao hotel que servirá de concentração. Mas depois de um dia, o ambiente é bem diferente. Palmeirenses e flamenguistas dividem as ruas de Lima em paz.

O futebol local, mesmo com a notícia da saída de Barcos do Alianza Lima agitando o noticiário, não empolga muito. Depois dos uniformes das equipes brasileiras, em algumas quadras de caminhada, a equipe de Zero Hora flagrou apenas outra camisa de futebol: a da Argentina.

— Poucas pessoas locais estão entusiasmadas com a Libertadores. No entanto, muitos comércios estão se beneficiando com a presença de brasileiros em Lima. Por exemplo, bairros como Miraflores e Barranco, cujo maior movimento econômico ocorre nos fins de semana, têm visto um aumento na atividade com a chegada de torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Há também alguns peruanos que torcerão por um time ou outro na final — explica o repórter Renato Landivar, da Jax Latin Media.

Um local que virou ponto de encontro informal para brasileiros é o shopping a céu aberto Larcomar. Até alguns vendedores de produtos não originais apareceram para faturar com a presença dos brasileiros.

Flamenguistas

Mirafores, onde fica o hotel do Flamengo, está pintada de vermelho e preto pelo número impressionante de torcedores da equipe carioca. Na distribuição informal, o local é território dos cariocas. Que ocuparam a região conhecida por bares e vida noturna na cidade.

Ao lado do filho, o médico Fernão Bittencourt, 44 anos, aguardava o retorno dos jogadores ao hotel. A presença de Pedro, 11 anos, é motivo de confiança. O time está invicto com ele nas arquibancadas:

— Ele é meu pé quente — comentou Fernão, que veio de Florianópolis.

Algumas quadras distantes, o ponto de encontro dos palmeirenses é o bairro Barranco. Mas mesmo o mais otimista torcedor da equipe paulista reconhece que a presença de flamenguistas é bem superior no momento. A expectativa é de que o número se equilibre a partir de sexta-feira (28).

Palmeirenses

Com confiança em repetir o resultado da decisão de 2021, um grupo de amigos se reuniu para a final em Lima. Vicente Zuniga, 42 anos, viajou dos Estados Unidos acompanhado do filho Benjamin. Diego Souza, policial civil de 43 anos, veio de São Paulo. E esperam reviver na arquibancada do Monumental U a emoção que viveram com o título conquistado sobre o Flamengo em 2021.

— É um clima bom. Estamos passeando juntos. Palmeirenses e torcedores do Flamengo estão convivendo bem — relatou Diego.