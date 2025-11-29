Torcedor do Palmeiras morre em acidente em Lima antes da final da Libertadores

Torcedor estava em ônibus de turismo no momento do acidente. CARLOS MANDUJANO / AFP

Um torcedor do Palmeiras que viajou a Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores 2025 contra o Flamengo morreu na sexta-feira (28) em um acidente de trânsito, informou a polícia peruana.

— Um torcedor do Palmeiras veio a óbito em um acidente de trânsito de um ônibus — disse à AFP o chefe da região policial de Lima, general Felipe Monroy.

O acidente ocorreu pela tarde na rodovia periférica que percorre a baía de Lima, a bordo de um ônibus turístico repleto de torcedores eufóricos do Palmeiras.

— O torcedor não percebeu que o veículo passava sob uma passarela de pedestres e bateu com a cabeça na estrutura — indicou o oficial.

A vítima, identificada como Cauê Brunelli, de 38 anos, foi transferida em ambulância para uma clínica na capital peruana, onde "confirmaram sua morte".

O Palmeiras lamentou "profundamente" o falecimento de Brunelli em uma mensagem na rede social X e expressou solidariedade à família e amigos.

Mais de 50 mil torcedores de Flamengo e Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Libertadores que acontece neste sábado (29).