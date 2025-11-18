O trabalho de Gallardo é questionado no River Plate. Luis ROBAYO / AFP

O River Plate atravessa uma das crises mais profundas de sua história em 2025. Depois de ser eliminado precocemente na Copa Argentina, cair nas quartas da Libertadores e sofrer derrotas consecutivas em casa, o clube enfrenta uma realidade em que pode ficar de fora do principal campeonato continental pela primeira vez após 11 anos.

Além disso, a diretoria já articula uma “barca”, com saídas de nomes importantes como Colidio, Nacho Fernández e Borja.

A situação, combinada à pressão sobre Marcelo Gallardo (que teve o contrato renovado recentemente), coloca o clube em um momento crítico de reconstrução

