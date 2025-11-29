Quanto ganha Danilo, herói do Flamengo na conquista da Libertadores

No segundo tempo, Danilo subiu mais alto que todo mundo e marcou, de cabeça, o gol da conquista flamenguista. Luis ACOSTA / AFP

O Flamengo teve um herói improvável na conquista do tetra da Libertadores. Aos 22 minutos do segundo tempo, o lateral improvisado na zaga Danilo subiu mais alto do que todo mundo e marcou, de cabeça, o gol da conquista flamenguista sobre o Palmeiras neste sábado (29).

O experiente atleta de 34 anos só começou entre os titulares porque Léo Ortiz não teve condições de jogo. E foi fundamental para evitar gol de Vitor Roque no fim da decisão disputada em Lima.

Essa é a segunda Libertadores conquistada por Danilo. Na primeira, em 2011, com o Santos, ele também marcou na final.

O salário de Danilo no Flamengo

Livre no mercado após marcar história na Juventus, Danilo foi contratado pelo Flamengo no início deste ano. De lá pra cá, apesar de sofrer com lesão no meio da temporada, disputou 36 jogos e marcou quatro gols pelo Rubro-Negro.