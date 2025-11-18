Quanto custa viajar até Lima para acompanhar a final da Libertadores 2025

Competição terá o sétimo campeão brasileiro consecutivo. Alejandro Pagni / AFP

Palmeiras e Flamengo disputam no dia 29 de novembro a final da Libertadores deste ano. Em Lima, no Estádio Monumental, as duas principais equipes do continente nos últimos anos decidirão mais uma vez a competição da Conmebol. Em 2021, os paulistas venceram por 2 a 1.

Os cariocas, em contrapartida, carregam boas lembranças da capital peruana, já que foram campeões no mesmo estádio em 2019, quando venceram o River Plate.

O fato é que Lima estará tomada de brasileiros nos próximos dias para acompanhar a decisão. Os ingressos ainda estão disponíveis, assim como opções de passagens e hospedagem.

Abaixo, Zero Hora informa em média quanto cada torcedor pode gastar para assistir a partida.

Passagem aérea

Os valores dependem de qual cidade o torcedor pegará o voo até Lima. De forma direta, seis cidades brasileiras fazem o trajeto. São elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Os valores neste momento, a menos de duas semanas para a decisão, variam entre R$ 1,3 mil e R$ 3,5 mil para uma passagem. Eles podem sofrer alterações com base no dia em que forem comprados.

Viagem de ônibus

É possível fazer o deslocamento até Lima de ônibus. Do Rio de Janeiro, o trajeto leva cerca de cinco dias e meio e pode custar entre R$ 1,3 mil e R$ 2,6 mil.

Hospedagem

É a opção mais diversa, já que os torcedores podem optar por opções mais caras como hotéis, mais acessíveis como hostels, ou então por um meio termo como é o caso de apartamentos por aplicativos.

Nos principais sites de consulta de acomodações para viajar, existem opções que partem de R$ 87 por noite para uma pessoa. Quanto aos hotéis, são inúmeras opções, por inúmeros valores. A maioria delas varia entre R$ 150 e R$ 650. Contudo, também existem opções mais caras para aqueles que buscam maior conforto.

Ingresso

A venda para o público geral começou na última semana via internet. São três categorias disponíveis. Confira o valor de cada uma abaixo:

Categoria 1 (setor Oeste): US$ 320,00 (R$ 1.722,14)

US$ 320,00 (R$ 1.722,14) Categoria 2 (setor Leste): US$ 200,00 (R$ 1.076,34)

US$ 200,00 (R$ 1.076,34) Categoria 3 (setor Norte): US$ 95,00 (R$ 511,26) — setor destinado ao Flamengo

US$ 95,00 (R$ 511,26) — Categoria 3 (setor Sul): US$ 95,00 (R$ 511,26) — setor destinado ao Palmeiras.

Pacotes

Existem diferentes agências de viagem que oferecem opções de pacotes que contemplam todas as necessidades da viagem. A Conmebol possui uma parceria com a Absolut Sport, empresa que realiza viagens para as competições da entidade.