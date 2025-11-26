Quando será a final da Libertadores 2025? Veja o horário e onde assistir a Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h, pela final da Libertadores. O jogo será disputado no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.
Escalações para Palmeiras x Flamengo
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Piquerez, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem para Palmeiras x Flamengo
Darío Humberto Herrera, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. VAR: Héctor Alberto Paletta (quarteto argentino).
Onde assistir a Palmeiras x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo na Globo, na ESPN, no Disney+ e na Paramount+.