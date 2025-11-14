Quais times já estão classificados para a Libertadores 2026 

A Libertadores 2026 terá 47 clubes participantes. Divulgação / Conmebol

Mais da metade das vagas para a Copa Libertadores 2026 já estão ocupadas. Entre multicampeões e estreantes, 26 times já estão classificados para a próxima edição da principal competição do continente.

Ao todo, a Libertadores 2026 contará com 47 clubes. Já estão classificados três brasileiros, quatro argentinos, um boliviano, um chileno, um colombiano, um equatoriano, quatro paraguaios, quatro peruanos, quatro uruguaios e três venezuelanos.

Leia Mais Como evitar que a manipulação de resultados destrua o esporte? O COB discute propostas

Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro são os representantes brasileiros já confirmados. O Brasil ainda tem duas vagas a serem preenchidas para a fase de grupos e duas para a Pré-Libertadores. Esse G-7 ainda pode se tornar G-8 caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil. Além disso, o Atlético-MG também pode conquistar uma vaga se vencer a Copa Sul-Americana.

Times que já estão classificados para a Libertadores 2026