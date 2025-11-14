Quais times já estão classificados para a Libertadores 2026 

Mais da metade das vagas para a Copa Libertadores 2026 já estão ocupadas. Entre multicampeões e estreantes, 26 times já estão classificados para a próxima edição da principal competição do continente.
Ao todo, a Libertadores 2026 contará com 47 clubes. Já estão classificados três brasileiros, quatro argentinos, um boliviano, um chileno, um colombiano, um equatoriano, quatro paraguaios, quatro peruanos, quatro uruguaios e três venezuelanos.
Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro são os representantes brasileiros já confirmados. O Brasil ainda tem duas vagas a serem preenchidas para a fase de grupos e duas para a Pré-Libertadores. Esse G-7 ainda pode se tornar G-8 caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil. Além disso, o Atlético-MG também pode conquistar uma vaga se vencer a Copa Sul-Americana.
Times que já estão classificados para a Libertadores 2026
- Palmeiras (Brasil)
- Flamengo (Brasil)
- Cruzeiro (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Rivadavia (Argentina)
- Platense (Argentina)
- Rosario Central (Argentina)
- Always Ready (Bolívia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Independiente Santa Fe (Colômbia)
- Independiente del Valle (Equador)
- 2 de Mayo (Paraguai)
- Libertad (Paraguai)
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Guaraní (Paraguai)
- Alianza Lima (Peru)
- Cusco (Peru)
- Universitario (Peru)
- Sporting Cristal (Peru)
- Liverpool (Uruguai)
- Nacional (Uruguai)
- Peñarol (Uruguai)
- Juventud (Uruguai)
- Carabobo (Venezuela)
- Deportes La Guaira (Venezuela)
- Universidad Central (Venezuela)