Pronto para "escalar a montanha", Palmeiras finaliza preparação para decisão da Libertadores

Prontos para escalar a montanha. A frase foi de Weverton, ao lado de Abel Ferreira, na coletiva de imprensa da véspera da decisão da Copa Libertadores. Depois de uma temporada de altos e baixos, os representantes do Palmeiras na final da Libertadores projetaram confiança no time para enfrentar o Flamengo neste sábado (29), às 16h, no Estádio Monumental U.
Prestes a disputar sua terceira final da Libertadores, Abel falou sobre o processo que coloca novamente Palmeiras e Flamengo na decisão da principal competição da América do Sul.
— São dois grandes clubes, que se organizaram internamente. Com gestões profissionais e capazes de comprar e vender jogadores. Clubes com saúde financeira. Quando um clube quer crescer, chegar ao topo, precisa de gente competente. Para o Palmeiras chegar aqui foi preciso tempo, paciência e saber qual era o caminho onde queria chegar — comentou o treinador.
O goleiro, que é dúvida para a partida, também falou sobre a preparação da equipe para a final. Um caminho que precisou da virada histórica sobre a LDU.
— A gente está escalando a montanha desde a estreia. Algumas vezes foi confortável. Outras vezes foi duro. Outras, inacreditáveis. Chegamos com mérito. É a hora de valorizar o nosso esforço e o que fizemos para chegar aqui — disse Weverton.
Pouco mais de um mês desde o último encontro, derrota no Maracanã por 3 a 2 no dia 19 de outubro, Abel minimizou o impacto para a partida deste sábado.
— São duas competições completamente diferentes. Uma coisa é Brasileirão e outra é Libertadores. Chegamos com méritos, consistência, talento e muito esforço. Minha terceira vez. Estamos focados e preparados para jogar do primeiro ao último segundo — projetou.
A preparação do Palmeiras foi finalizada durante a tarde desta sexta em treino no CT do Alianza Lima. O clube paulista abriu mão de realizar o reconhecimento do gramado no estádio Monumental U.