Pedro sofre lesão e desfalca o Flamengo na final da Libertadores

Pedro estava se recuperando de fratura no antebraço. Adriano Fontes / Flamengo/Divulgação

O Flamengo já tem um desfalque certo para a final da Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras. O atacante Pedro teve uma nova lesão e não deve mais jogar em 2025.

Sua presença na decisão em Lima, no Peru, já era incerta por conta de uma fratura no braço, na semifinal da competição contra o Racing.

Leia Mais Por que Andreas Pereira será o personagem principal da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

No treino de terça-feira (18), no Ninho do Urubu, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e se queixou de muitas dores. Na manhã desta quarta-feira (19), ele foi a uma clínica para fazer exames de imagem.

A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral na coxa esquerda. O atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. De acordo com apuração do ge, a lesão é considerada grave.

Pedro também realizou radiografia para acompanhar a lesão no antebraço direito. Este laudo foi positivo, visto que apontou sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo, ainda com limitações, há uma semana.

Nota oficial do Flamengo sobre Pedro