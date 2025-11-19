Pedro sofre lesão e desfalca o Flamengo na final da Libertadores

O Flamengo já tem um desfalque certo para a final da Libertadores de 2025, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras. O atacante Pedro teve uma nova lesão e não deve mais jogar em 2025.
Sua presença na decisão em Lima, no Peru, já era incerta por conta de uma fratura no braço, na semifinal da competição contra o Racing.
No treino de terça-feira (18), no Ninho do Urubu, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e se queixou de muitas dores. Na manhã desta quarta-feira (19), ele foi a uma clínica para fazer exames de imagem.
A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral na coxa esquerda. O atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. De acordo com apuração do ge, a lesão é considerada grave.
Pedro também realizou radiografia para acompanhar a lesão no antebraço direito. Este laudo foi positivo, visto que apontou sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo, ainda com limitações, há uma semana.
Nota oficial do Flamengo sobre Pedro
"O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira (18) e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira (19), realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna."