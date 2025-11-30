Os quatro fatores que definiram o tetra da Libertadores para o Flamengo

Flamengo venceu a Libertadores pela quarta vez. Luis ACOSTA / AFP

Desde que a Libertadores tem final em jogo único, em 2019, somente clubes brasileiros venceram a competição. Três das sete conquistas têm a digital do Flamengo. O terceiro título neste recorte, o quarto na história, se concretizou neste sábado (29). O Estádio Monumental, em Lima, no Peru, viveu um dia de Maracanã com o gol de Danilo na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras.

Os cariocas se tornaram os primeiros tetracampeões mundiais brasileiros. A seguir, Zero Hora apresenta os pontos-chaves que decidiram a final em favor do Flamengo.

Da rescisão ao gol do título

Danilo viveu tarde de consagração. Luis ACOSTA / AFP

Danilo vive uma situação peculiar em sua longa e vitoriosa carreira. É reserva do Flamengo, mas convocado para a Seleção Brasileira. Esteve em campo contra o Palmeiras devido à lesão do titular Léo Ortiz.

O lateral/zagueiro foi o autor do gol da vitória flamenguista, após cobrança de escanteio de Arrascaeta, aos 21 minutos do segundo tempo.

Um contexto bem diferente daquele vivido por ele no começo do ano, quando rescindiu seu contrato com a Juventus após cinco anos e meio. Agora, ele está de volta à Seleção e se tornou um dos libertadores da América Rubro-Negra.

Só amarelo

Pulgar, do Flamengo, escapou de ser expulso. Luis Acosta / AFP

Na metade do primeiro tempo um lance poderia ter mudado o rumo da partida. Após um desentendimento entre Arrascaeta e Bruno Fuchs, o flamenguista Pulgar acertou um chute na perna do zagueiro palmeirense, deixando dos rastros na perna de Fuchs. Pulgar foi advertido com cartão amarelo, e o VAR não chamou o árbitro para rever o lance.

Marcação

Defensores levaram vantagem sobre os atacantes. Luis ACOSTA / AFP

A partida teve mais cartões do que oportunidades de gol. Seis jogadores foram amarelados. Os lances de perigo não chegaram a tanto. O momento de maior inspiração aconteceu nos primeiros 15 minutos de jogo.

Nesse período da partida, o Flamengo encaixou três ataques perigosos, mas falhou na finalização. Na sequência, o Palmeiras melhorou o sistema defensivo e a partida ficou travada, com 33 faltas ao todo.

Gol perdido