Os quatro fatores que definiram o tetra da Libertadores para o Flamengo

Rubro-negro venceu o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru, e sagrou-se campeão continental mais uma vez

Valter Junior

