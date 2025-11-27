Na terra da final da Libertadores, futuro de ex-atacante do Grêmio ganha destaque na imprensa

Barcos jogou a Libertadores deste ano pelo Alianza Lima. Ernesto Benavides / AFP

A partida em si não tem recebido muito destaque na cobertura esportiva do Peru. Um dos principais assuntos do noticiário local, como no site o Libero, envolve um ídolo do torcedor gremista e do Palmeiras. Hernan Barcos foi comunicado pela direção do Alianza Lima que não seguirá no clube para 2026.

O centroavante de 41 anos não seguirá na equipe, mesmo que seja um dos jogadores mais queridos pelo torcedor. Depois de cinco temporadas no futebol peruano, o Pirata marcou 76 gols e deu 29 assistências em 183 partidas.

Após a direção confirmar oficialmente, Barcos também se manifestou. Abordado pelos repórteres na saída do treino, o centroavante disse que não comentaria a decisão naquele momento.

— Não vou falar sobre minha saída sentado no meu carro. Quando for algo sério e tranquilo, conversaremos sobre isso — diz o atacante de 41 anos.

Cobertura da final da Libertadores

A movimentação de torcedores do Flamengo e do Palmeiras também teve espaço na cobertura do portal Libero e dos demais veículos peruanos. O treino fechado do Flamengo desta quinta-feira (27) tinha uma equipe local. Os demais jornalistas no local, que servia de base para a retirada do credenciamento para a imprensa, eram brasileiros.

— Quem gosta de futebol está empolgado, mas o fervor vem dos brasileiros. Queria não trabalhar para poder ver uma partida dessa magnitude — comenta Vladimir Vicentelo, repórter da America Television.