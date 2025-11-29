Libertadores 2026: confira as datas e os times já classificados

Final em 2025 foi disputada entre Palmeiras e Flamengo. Conmebol / Divulgação

A final da Libertadores deste sábado (29) fez do Flamengo o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio. Por mais que o título dos cariocas seja o assunto do momento, dezenas de clubes já pensam na próxima edição da competição, que começará em fevereiro de 2026.

São 47 vagas disponíveis, sendo que 34 já foram preenchidas. Os finalistas deste ano, por exemplo, já estão garantidos na Libertadores do próximo ano ao lado de outras cinco equipes que compõem o G-7 do Brasileirão. A vaga restante será do campeão da Copa do Brasil.

Quanto às datas, a Conmebol já informou que a Libertadores terá início em 4 de fevereiro, com jogos da primeira fase. A fase de grupos começará em 8 de abril. Já a decisão será no dia 28 de novembro.

Até o momento, seis equipes jogarão pela primeira vez a principal competição da América do Sul. São elas: Mirassol (Brasil), Independiente Rivadavia e Platense (Argentina), Juventud de Las Piedras (Uruguai), 2 de Mayo (Paraguai) e Universidad Central (Venezuela).

Datas divulgadas da Libertadores 2026

1ª fase: 4 e 11 de fevereiro

4 e 11 de fevereiro 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro

18 e 25 de fevereiro 3ª fase: 4 e 11 de março

4 e 11 de março Sorteio da fase de grupos: 18 de março

18 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio do mata-mata: 3 de junho

3 de junho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 28 de novembro

Equipes já classificadas para a Liberadores 2026

Brasil

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Bahia

Fluminense

Argentina

Platense

Rosario Central

Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors

Lanús

Boca Juniors

Bolívia

Always Ready

The Strongest

Chile

Coquimbo Unido

Colômbia

Independiente Santa Fé

Equador

Independiente del Valle

Paraguai

Libertad

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guaraní

Peru

Universitario

Cusco FC

Alianza Lima

Sporting Cristal

Uruguai

Nacional

Peñarol

Liverpool

Juventud de Las Piedras

Venezuela