Libertadores 2026: confira as datas e os times já classificados

A final da Libertadores deste sábado (29) fez do Flamengo o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio. Por mais que o título dos cariocas seja o assunto do momento, dezenas de clubes já pensam na próxima edição da competição, que começará em fevereiro de 2026.
São 47 vagas disponíveis, sendo que 34 já foram preenchidas. Os finalistas deste ano, por exemplo, já estão garantidos na Libertadores do próximo ano ao lado de outras cinco equipes que compõem o G-7 do Brasileirão. A vaga restante será do campeão da Copa do Brasil.
Quanto às datas, a Conmebol já informou que a Libertadores terá início em 4 de fevereiro, com jogos da primeira fase. A fase de grupos começará em 8 de abril. Já a decisão será no dia 28 de novembro.
Até o momento, seis equipes jogarão pela primeira vez a principal competição da América do Sul. São elas: Mirassol (Brasil), Independiente Rivadavia e Platense (Argentina), Juventud de Las Piedras (Uruguai), 2 de Mayo (Paraguai) e Universidad Central (Venezuela).
Datas divulgadas da Libertadores 2026
- 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
- 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
- 3ª fase: 4 e 11 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 28 de novembro
Equipes já classificadas para a Liberadores 2026
Brasil
- Palmeiras
- Flamengo
- Cruzeiro
- Mirassol
- Botafogo
- Bahia
- Fluminense
Argentina
- Platense
- Rosario Central
- Independiente Rivadavia
- Argentinos Juniors
- Lanús
- Boca Juniors
Bolívia
- Always Ready
- The Strongest
Chile
- Coquimbo Unido
Colômbia
- Independiente Santa Fé
Equador
- Independiente del Valle
Paraguai
- Libertad
- 2 de Mayo
- Cerro Porteño
- Guaraní
Peru
- Universitario
- Cusco FC
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
Uruguai
- Nacional
- Peñarol
- Liverpool
- Juventud de Las Piedras
Venezuela
- Universidade Central
- Deportivo Táchira
- Deportivo La Guaira
- Carabobo