Dois dias antes da decisão da Copa Libertadores deste sábado (29), Lima começa a sentir o impacto da chegada de milhares de turistas para a partida. E enquanto os jogadores de Flamengo e Palmeiras descansam, a paciência de quem desembarca na cidade é testada pelo trânsito absurdo e demora para a realização do processo de imigração.

A demora passa longe da falta de atenção e dedicação dos funcionários do aeroporto. Alguns arriscam até algumas palavras em português. Mas a demanda excedeu a capacidade de atendimento local. Uma réplica da taça da Libertadores recebe quem venceu as longas filas para realizar todo o trâmite de chegada ao Peru.

Só que passar pela imigração e retirar as malas, algo que levou uma hora no início da tarde desta quinta-feira (27), é o menor dos problemas.

Quem chega a Lima precisa de uma dose extra de paciência. A saída do aeroporto leva, pelo menos, mais uma hora. Os taxistas da região é quem aproveitaram o movimento de brasileiros. Um soles, na conversão pela cotação desta quinta, é R$ 1,60. A viagem pelos aplicativos até o bairro de Miraflores, região que deve receber o maior volume de turistas, custava aproximadamente 60 soles.

Mas quem não fez o câmbio, acabou sendo cobrado R$ 120 pelo mesmo trajeto. E pela demora de conseguir um carro pelos aplicativos, muitos brasileiros pagaram.

Por isso a preocupação das autoridades peruanas com o deslocamento para o dia da partida. A orientação é que cheguem o mais cedo possível ao estádio Monumental U.