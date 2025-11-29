Filipe Luís descarta revanche por derrota do Flamengo na final da Libertadores de 2021: "É um momento diferente"

CONNIE FRANCE / AFP

O Flamengo não vê a final de 2025 como uma possibilidade de conseguir revanche sobre o Palmeiras pela derrota na edição da Libertadores de 2021. Filipe Luís e Léo Pereira, depois da visita de reconhecimento ao gramado do Estádio Monumental U, concederam entrevista coletiva para projetar a partida deste sábado, às 16h em Lima.

Agora técnico, Filipe Luís estava em campo como jogador na disputa de quatro anos atrás. Mas para o ex-lateral, a decisão deste sábado não tem relações com o jogo do passado.

— São finais diferentes. Está na cabeça do torcedor, mas quando dois times entram em campo em uma final só um sai vencedor. É um momento diferente. Temos que aproveitar e desfrutar esse momento — comentou.

O que carrega mais influência, na avaliação do técnico do Flamengo, é a familiaridade que as duas equipes possuem. Pelos confrontos mais recentes, o modelo de jogo de cada time é bem conhecido.

— Nos conhecemos muito. Eles também nos conhecem. São duas equipes com identidade. Tem uma forma de jogar clara. Mesmo que existam ajustes, é o Palmeiras que todos conhecemos. Não deve fugir disso. Assim como também o Flamengo. O mais importante é que os jogadores entendam os caminhos pra jogarmos a final - projetou.

Na avaliação de Léo Pereira, o diferencial para a partida deste sábado será o aspecto mental da equipe. Depois de uma temporada toda em alto rendimento, o defensor acredita que a concentração será algo fundamental para a partida,

— O jogo passa muito por acreditar. E fazemos muito isso no plano de jogo que o Filipe implementou. E também passa pela parte mental. Chegamos muiot fortes. Estamos preparados para qualquer cenário. São dois fatores imporntates, além do tático, físico e técnico. Estar alinhado neste aspecto mental será importante para aproveitar qualquer detalhe que o adversáiro der - disse.

Um ponto em comum na fala de Filipe e de Léo Pereira foi o voto de confiança no trabalho realizado ao longo da temporada. E justificar a confiança depositada no time pela torcida, que tomou as ruas de Lima.