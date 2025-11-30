Cotação GZH: as notas dos jogadores de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores 2025 

Triunfo em Lima garantiu tetracampeonato da Libertadores ao Flamengo. Luis ACOSTA / AFP

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no jogo único da final da Libertadores 2025, em Lima, no Peru. Com o resultado, os cariocas se tornaram a primeira equipe brasileira tetracampeã continental da história.

O único gol do jogo foi marcado por Danilo, de cabeça. Veja, abaixo, a nota dos jogadores envolvidos na decisão.

Palmeiras

Carlos Miguel

Em um jogo de poucas chances, pouco apareceu. Teve uma saída em falso. Nota: 5,5

Bruno Fuchs

Passou parte da tarde correndo atrás de Bruno Henrique, também falhou no lance do gol. Nota: 4,5

Gustavo Gómez

Jogador com espírito de Libertadores. Incansável e implacável na marcação. Nota: 6,5

Murilo

Mais do que Fuchs, menos do que Gómez. Nota: 6

Khellven

Teve mais sucesso na marcação do que no avanço ao campo de ataque. Nota: 5,5

Andreas Pereira

Quase viveu um dejà vu em novo erro na saída de bola. Nova derrota em final da Libertadores. Nota: 5

Piquerez

Sólido na marcação. Tímido no ataque. Nota: 5,5

Allan

O melhor em campo por parte do Palmeiras. A maior parte das vitórias pessoais aconteceram com ele. Nota: 6,5

Raphael Veiga

Não justificou a sua escalação. Além de burocrático, faltou poder de marcação no começo do jogo. Nota: 4,5

Flaco López

Apagado do começo ao fim. Uma sombra do jogador convocado para a seleção argentina. Nota: 4,5

Vitor Roque

Sucumbiu à defesa do Flamengo. Também perdeu chance incrível de gol na hora decisiva. Nota: 4,5

Giay

Não se esperava que ele fosse resolver o problema no segundo tempo. Nota: 6

Sosa

No desespero, entrou para resolver a bronca. Não conseguiu. Nota: 5,5

Facundo Torres

Não foi capaz de criar espaço e chances para o empate. Nota: 5

Felipe Anderson

Melhorou o poder ofensivo ao entrar em campo, mas logo se lesionou. Nota: 6

Mauricio

Entrou no fim. Sem nota

Flamengo

Rossi

Nem nos sonhos imaginou que teria uma noite tão tranquila Nota: 6,5

Varela

Controlou o ataque do Palmeiras, mas apareceu pouco na frente. Nota: 6

Danilo

Só jogou porque Léo Ortiz está lesionado. E daí? Foi dele o gol do título, além de ser uma parede na zaga. Nota: 8

Léo Pereira

Enfrentou mais problemas físicos durante o jogo do que com o ataque do Palmeiras. Nota: 6,5

Alex Sandro

Foi encabulado, mas correto. Nota: 6

Pulgar

Poderia ter sido expulso por um chute em Bruno Fuchs com o jogo já parado. Nota: 5,5

Jorginho

Praticamente não errou passe, embora não tenha criado chances de gol. Nota: 6

Arrascaeta

Não foi brilhante, mas foi preciso na cobrança de escanteio que gerou o gol. Nota: 7

Samuel Lino

Na única vitória pessoal que teve, finalizou mal. Nota: 5,5

Carrascal

Se esperava um maior poder de decisão num jogo tão grande. Nota: 6

Bruno Henrique

Ganhou vezes e vezes na velocidade. Faltou finalizar melhor. Nota: 6,5

Everton Cebolinha

Entrou para ser uma válvula de escape. Pouco apareceu. Nota: 5,5

Luis Araújo

Entrou no fim. Sem nota

Juninho