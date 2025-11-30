Cotação GZH: as notas dos jogadores de Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores 2025 

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no jogo único da final da Libertadores 2025, em Lima, no Peru. Com o resultado, os cariocas se tornaram a primeira equipe brasileira tetracampeã continental da história.
O único gol do jogo foi marcado por Danilo, de cabeça. Veja, abaixo, a nota dos jogadores envolvidos na decisão.
Palmeiras
Carlos Miguel
Em um jogo de poucas chances, pouco apareceu. Teve uma saída em falso. Nota: 5,5
Bruno Fuchs
Passou parte da tarde correndo atrás de Bruno Henrique, também falhou no lance do gol. Nota: 4,5
Gustavo Gómez
Jogador com espírito de Libertadores. Incansável e implacável na marcação. Nota: 6,5
Murilo
Mais do que Fuchs, menos do que Gómez. Nota: 6
Khellven
Teve mais sucesso na marcação do que no avanço ao campo de ataque. Nota: 5,5
Andreas Pereira
Quase viveu um dejà vu em novo erro na saída de bola. Nova derrota em final da Libertadores. Nota: 5
Piquerez
Sólido na marcação. Tímido no ataque. Nota: 5,5
Allan
O melhor em campo por parte do Palmeiras. A maior parte das vitórias pessoais aconteceram com ele. Nota: 6,5
Raphael Veiga
Não justificou a sua escalação. Além de burocrático, faltou poder de marcação no começo do jogo. Nota: 4,5
Flaco López
Apagado do começo ao fim. Uma sombra do jogador convocado para a seleção argentina. Nota: 4,5
Vitor Roque
Sucumbiu à defesa do Flamengo. Também perdeu chance incrível de gol na hora decisiva. Nota: 4,5
Giay
Não se esperava que ele fosse resolver o problema no segundo tempo. Nota: 6
Sosa
No desespero, entrou para resolver a bronca. Não conseguiu. Nota: 5,5
Facundo Torres
Não foi capaz de criar espaço e chances para o empate. Nota: 5
Felipe Anderson
Melhorou o poder ofensivo ao entrar em campo, mas logo se lesionou. Nota: 6
Mauricio
Entrou no fim. Sem nota
Flamengo
Rossi
Nem nos sonhos imaginou que teria uma noite tão tranquila Nota: 6,5
Varela
Controlou o ataque do Palmeiras, mas apareceu pouco na frente. Nota: 6
Danilo
Só jogou porque Léo Ortiz está lesionado. E daí? Foi dele o gol do título, além de ser uma parede na zaga. Nota: 8
Léo Pereira
Enfrentou mais problemas físicos durante o jogo do que com o ataque do Palmeiras. Nota: 6,5
Alex Sandro
Foi encabulado, mas correto. Nota: 6
Pulgar
Poderia ter sido expulso por um chute em Bruno Fuchs com o jogo já parado. Nota: 5,5
Jorginho
Praticamente não errou passe, embora não tenha criado chances de gol. Nota: 6
Arrascaeta
Não foi brilhante, mas foi preciso na cobrança de escanteio que gerou o gol. Nota: 7
Samuel Lino
Na única vitória pessoal que teve, finalizou mal. Nota: 5,5
Carrascal
Se esperava um maior poder de decisão num jogo tão grande. Nota: 6
Bruno Henrique
Ganhou vezes e vezes na velocidade. Faltou finalizar melhor. Nota: 6,5
Everton Cebolinha
Entrou para ser uma válvula de escape. Pouco apareceu. Nota: 5,5
Luis Araújo
Entrou no fim. Sem nota
Juninho
Entrou no fim. Sem nota.