Conmebol realiza testagem antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras um dia antes da final da Libertadores

A véspera da decisão da Copa Libertadores começou com teste surpresa para os jogadores do Flamengo e do Palmeiras. A Conmebol realizou nesta sexta-feira (28) testagem para doping em todos os atletas das equipes brasileiras em Lima.
Em contato com Zero Hora, a Conmebol confirmou o caráter da testagem. Os clubes brasileiros não receberam nenhum tipo de comunicação.
Polêmica
Antes do jogo entre as equipes pelo Brasileirão, em outubro, a abordagem da equipe que foi ao CT do Flamengo iniciou uma polêmica. O clube carioca reclamou da presença dos profissionais durante o treinamento de ajustes para a partida. Os jogadores do Palmeiras também realizaram o teste.
A Conmebol aplicou o teste de sangue seco em papel filtro (DBS, na sigla em inglês) para controle de dopagem envolve a coleta de uma pequena quantidade de sangue, extraída por meio de uma picada no dedo ou no braço, em papel filtro para análise em laboratório.