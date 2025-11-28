Conmebol realiza testagem antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras um dia antes da final da Libertadores

Primeiro brasileiro tetracampeão da Libetadores será conhecido neste sábado em Lima, no Peru. Alejandro Pagni / AFP

A véspera da decisão da Copa Libertadores começou com teste surpresa para os jogadores do Flamengo e do Palmeiras. A Conmebol realizou nesta sexta-feira (28) testagem para doping em todos os atletas das equipes brasileiras em Lima.

Em contato com Zero Hora, a Conmebol confirmou o caráter da testagem. Os clubes brasileiros não receberam nenhum tipo de comunicação.

Polêmica

Antes do jogo entre as equipes pelo Brasileirão, em outubro, a abordagem da equipe que foi ao CT do Flamengo iniciou uma polêmica. O clube carioca reclamou da presença dos profissionais durante o treinamento de ajustes para a partida. Os jogadores do Palmeiras também realizaram o teste.