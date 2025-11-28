Libertadores

Em Lima
Notícia

Conmebol realiza testagem antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras um dia antes da final da Libertadores

Decisão ocorre neste sábado (28), às 18h, no Estádio Monumental U

Marco Souza

De Lima, Peru

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS