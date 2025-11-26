Com o título da Libertadores deste ano, Brasil iguala a Argentina em número de conquistas; veja quais países já venceram

O futebol brasileiro alcançará um marco histórico na Libertadores de 2025. Com Palmeiras e Flamengo decidindo a competição neste sábado (29), o Brasil garantirá seu 25º título, igualando a Argentina no topo do ranking de países mais vencedores do torneio. Os argentinos, que dominam a lista desde a criação da competição, não levantam o troféu desde 2018.
A final também coloca mais um time brasileiro entre os maiores campeões da história. Quem vencer chegará a quatro títulos, entrando no grupo dos quintos maiores vencedores, ao lado de River Plate e Estudiantes, ambos com quatro conquistas. O topo segue ocupado por Independiente, com sete taças, e Boca Juniors, com seis.
Ao todo, 12 equipes brasileiras já conquistaram a Libertadores. O último a entrar nessa lista foi o Botafogo, com o título do ano passado. Junto com Palmeiras e Flamengo, os maiores campeões são: Grêmio, Santos e São Paulo. Com dois troféus, estão Cruzeiro e Inter.
Além de Brasil e Argentina, outros cinco países conquistaram o torneio. O Uruguai tem oito títulos: cinco com o Peñarol e três com o Nacional. A Colômbia tem três, sendo dois do Atlético Nacional e um do Once Caldas, assim como Paraguai, com o Olimpia. Chile e Equador venceram uma vez cada, com Colo Colo e LDU, respectivamente.
Os títulos da Libertadores por países
- Argentina: 25 títulos
- Brasil: 24 títulos*
- Uruguai: 8 títulos
- Colômbia: 3 títulos
- Paraguai: 3 títulos
- Chile: um título
- Equador: um título
*Conquistará o 25º título neste ano
Todos os campeões da Libertadores
7 títulos
- Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
6 títulos
- Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
5 títulos
- Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
4 títulos
- Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009
- River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018
3 títulos
- Flamengo - 1981, 2019 e 2022
- Grêmio - 1983, 1995 e 2017
- Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988
- Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002
- Palmeiras - 1999, 2020 e 2021
- Santos - 1962, 1963 e 2011
- São Paulo - 1992, 1993 e 2005
2 títulos
- Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016
- Cruzeiro - 1976 e 1997
- Inter- 2006 e 2010
1 título
- Argentinos Juniors (ARG) - 1985
- Botafogo - 2024
- Colo Colo (CHI) - 1991
- Corinthians - 2012
- Fluminense - 2023
- LDU (EQU) - 2008
- Once Caldas (COL) - 2004
- Racing (ARG) - 1967
- San Lorenzo (ARG) - 2014
- Vasco - 1998
- Vélez Sarsfield (ARG) - 1994
- Atlético-MG - 2013
