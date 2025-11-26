Com o título da Libertadores deste ano, Brasil iguala a Argentina em número de conquistas; veja quais países já venceram

A final também coloca mais um time brasileiro entre os maiores campeões da história. Conmebol / Divulgação

O futebol brasileiro alcançará um marco histórico na Libertadores de 2025. Com Palmeiras e Flamengo decidindo a competição neste sábado (29), o Brasil garantirá seu 25º título, igualando a Argentina no topo do ranking de países mais vencedores do torneio. Os argentinos, que dominam a lista desde a criação da competição, não levantam o troféu desde 2018.

A final também coloca mais um time brasileiro entre os maiores campeões da história. Quem vencer chegará a quatro títulos, entrando no grupo dos quintos maiores vencedores, ao lado de River Plate e Estudiantes, ambos com quatro conquistas. O topo segue ocupado por Independiente, com sete taças, e Boca Juniors, com seis.

Ao todo, 12 equipes brasileiras já conquistaram a Libertadores. O último a entrar nessa lista foi o Botafogo, com o título do ano passado. Junto com Palmeiras e Flamengo, os maiores campeões são: Grêmio, Santos e São Paulo. Com dois troféus, estão Cruzeiro e Inter.

Além de Brasil e Argentina, outros cinco países conquistaram o torneio. O Uruguai tem oito títulos: cinco com o Peñarol e três com o Nacional. A Colômbia tem três, sendo dois do Atlético Nacional e um do Once Caldas, assim como Paraguai, com o Olimpia. Chile e Equador venceram uma vez cada, com Colo Colo e LDU, respectivamente.

Os títulos da Libertadores por países

Argentina : 25 títulos

: 25 títulos Brasil : 24 títulos*

: 24 títulos* Uruguai : 8 títulos

: 8 títulos Colômbia : 3 títulos

: 3 títulos Paraguai : 3 títulos

: 3 títulos Chile : um título

: um título Equador: um título

*Conquistará o 25º título neste ano

Todos os campeões da Libertadores

7 títulos

Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018

3 títulos

Flamengo - 1981, 2019 e 2022

Grêmio - 1983, 1995 e 2017

Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988

Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002

Palmeiras - 1999, 2020 e 2021

Santos - 1962, 1963 e 2011

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

2 títulos

Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016

Cruzeiro - 1976 e 1997

Inter- 2006 e 2010

1 título

Argentinos Juniors (ARG) - 1985

Botafogo - 2024

Colo Colo (CHI) - 1991

Corinthians - 2012

Fluminense - 2023

LDU (EQU) - 2008

Once Caldas (COL) - 2004

Racing (ARG) - 1967

San Lorenzo (ARG) - 2014

Vasco - 1998

Vélez Sarsfield (ARG) - 1994

Atlético-MG - 2013