Com “cabeça fria e coração quente”, Abel Ferreira está prestes a superar seu mestre gaúcho

Abel Ferreira busca mais um título histórico na decisão contra o Flamengo. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

A criatura está próxima de superar o criador. Abel Ferreira faz questão de ressaltar que Felipão é uma de suas referências. É com alguns dos conselhos do seu ex-treinador na seleção portuguesa que Abel virou sensação no Brasil. Um lateral nota 6, nas palavras de Scolari, mas que está prestes a reescrever o livro de recordes do futebol sul-americano.

O jogo deste sábado (29) tem um peso especial para o português. Além de fazer o Palmeiras ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, o treinador também passa a ser quem mais venceu a competição por equipes do País.

Luiz Felipe Scolari, com duas Libertadores como técnico, tem uma relação de amizade com o atual técnico do Palmeiras. Algo que foi construído na Europa. Na época, treinador da selação portuguesa, Felipão convocou Abel para um período de treinamentos. Mesmo sem entrar em campo, o lateral cita o momento como um dos principais para ele iniciar sua carreira de treinador.

— Ele já se mostrava preocupado com situações de jogo, já se mostrava preocupado com outros jogadores, com o ambiente que a nossa seleção possuía, não só apenas como jogador, ele se preocupava com outras coisas. E dali é que vem a evolução do Abel para ser um grande treinador como ele é hoje — disse Scolari.

Abel já disse que Felipão é uma referência para ele. Divulgação / @Palmeiras

Se o mantra "cabeça fria e coração quente" é a marca de Abel, seu retrospecto tem mostrado que o coração tem levado a melhor em muitos momentos. São 11 expulsões em cinco anos de futebol brasileiro.

Mesmo número de gols que Abel acumulou na carreira. O gaúcho Diego Silva, na época que jogou em Portugal, sofreu um deles no encontro entre Sporting e Vitória de Setúbal em 2010.

— Por ser muito competitivo, não gosto muito de lembrar os gols que eu sofri. Já faz alguns, a memória vai encurtando. Mas todo mundo percebia naquela época a liderança que ele tinha. Era um jogador muito influente, e as pessoas falavam que ele tinha ali um conhecimento tático muito grande. Todo mundo dizia que ele tinha um futuro muito grande pela frente, sua postura, seu profissionalismo — relembrou.

Pra superar as duas Libertadores de Felipão, Abel aposta nestes mesmos princípios que chamaram a atenção de Scolari. Uma chance a mais de aumentar sua lista de conquistas no futebol brasileiro.