Libertadores

Pela Glória Eterna
Notícia

Casal de times rivais verá a final da Libertadores separado no estádio: "Sou chato, é melhor a gente nem ficar junto"

Decisão ocorre neste sábado (29), no Monumental U, no Peru

Marco Souza

De Lima, no Peru

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS