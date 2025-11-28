Casal de times rivais verá a final da Libertadores separado no estádio: "Sou chato, é melhor a gente nem ficar junto"

Paixão de Ranniery e de Ana estará dividida neste sábado. Marco Souza / Agência RBS

A Libertadores nem sempre aproxima. Será assim para o casal Ana e Ranniery. Ela é fanática pelo Flamengo. Ele é torcedor do Palmeiras. E até o apito final da partida deste sábado que decidirá o campeão das Américas de 2025, cada um estará de um lado do Estádio Monumental U, em Lima.

Reedição de 2021

O casal recebeu olhares curiosos nesta sexta (28). Naturais do Piauí, os dois atualmente moram nos Estados Unidos. E quis o destino que a edição de 2025 seja a reedição da decisão de 2021.

— Deu a coincidência de ser os dois na final — comentou Ranniery, 35 anos, engenheiro.

Nervosismo antes da final

Da dupla, Ana é a mais fanática. E com a final bem próxima, ela sente os efeitos na rotina.

— Não consigo dormir de tão nervosa — brincou.

O combinado entre eles é que a despedida aconteça pela manhã deste sábado (28). Cada um vai no setor do seu time para acompanhar a partida.

Mas depois do jogo resolvido, o casal pretende comemorar juntos. Qualquer que seja o resultado.

— Aposto em 3 a 1 para o Palmeiras. Mas sou chato, então é melhor a gente nem ficar juntos — brincou Ranniery.