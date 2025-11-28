As raízes gaúchas de Filipe Luís

Pai de Filipe Luíz, Moisés Kasmirski (de camisa azul e calção vermelho), atuava no Santa Cruz, time de futsal de São Gabriel. Moisés Kasmirski / Arquivo Pessoal

Antes da primeira palavra, de calçar a primeira chuteira ou de esboçar a primeira tática na prancheta, Filipe Luís desenvolveu sua paixão pelo futebol no Rio Grande do Sul. E não foi construída nas arquibancadas dos estádios de Grêmio e Inter. É um amor que surgiu das quadras de futsal do interior gaúcho, mais precisamente em São Gabriel, na Região Central.

O ex-lateral não é gaúcho de nascimento. É natural de Jaraguá, Santa Catarina. Mas na infância trajava pilcha, andava a cavalo, e ainda hoje toma chimarrão e visita amigos no Estado. Por conta do trabalho do pai, Moisés Kasmirski, o técnico do Flamengo passou cerca de sete anos em São Gabriel. E acompanhava o pai nos jogos do Santa Cruz, equipe de futsal da cidade.

— Chegamos a disputar a Série Ouro da época. Viajávamos no final de semana para disputarmos os jogos. E levava o Filipe junto. Joguei contra o Ortiz, pai do zagueiro do Flamengo. Ele jogava na Enxuta. Nosso time era amador, mas fomos longe — relembra Moisés, que era goleiro no time.

O irmão mais novo de Filipe chegou a ter o Grêmio como time, mas o atual comandante do Rubro-Negro sempre carregou uma paixão. Ele é flamenguista, uma herança deixada por um cunhado de Moisés que presentou o hoje treinador com uma camisa da equipe carioca.

Filipe e Luis, o irmão mais novo, frequentaram Olímpico e o Beira-Rio nos anos 1990. Quando o treinador finalista da Libertadores passou das quadras de futsal para o gramado, surgiu outra possibilidade de conexão com o Rio Grande. Perto de encerrar o contrato com o Real Madrid, o ex-lateral recebeu proposta do Tricolor. Ele jogava pelo Real Madrid Castilla, equipe alternativa para dar experiência aos jovens talentos do clube. Mas a opção foi seguir na Europa.

— O Grêmio tentou o contratar em 2006. Paulo Pelaipe (então dirigente do clube) me ligava. O São Paulo também o queria. Ele ficaria livre. O Cruzeiro também. Mas não queríamos voltar da Europa — relembra Moisés.

A opção se mostrou acertada. Filipe Luís ficou quatro temporadas no Deportivo La Coruña até se transferir para o Atlético de Madrid, onde marcou época. Foram oito anos, quase 400 jogos e seis títulos. No Chelsea, conquistou a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Para sair da Europa, só uma proposta do Flamengo. Em cinco anos, mais 10 troféus. Agora escreve sua história na casamata. Pode alcançar a glória eterna já em seu segundo ano como técnico principal.

E caso conquiste o título da Libertadores, uma tradição dos tempos de guri será repetida. Um chimarrão o aguarda no Rio de Janeiro.