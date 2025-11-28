Libertadores

As raízes gaúchas de Filipe Luís

O ex-lateral não é gaúcho de nascimento. É natural de Jaraguá, Santa Catarina. Mas na infância trajava pilcha, andava a cavalo, e ainda hoje toma chimarrão e visita amigos no Estado

Marco Souza

Direto de Lima

