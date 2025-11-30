Arbitragem, maturidade e falta de ousadia: o que disse Abel Ferreira sobre a perda do título da Libertadores

Abel não conseguiu conquistar o tetra da Libertadores para o Palmeiras. Ernesto Benavides / AFP

O Palmeiras viu escapar das mãos o título de primeiro tetra brasileiro da Libertadores neste sábado (29), na final contra o Flamengo, no Peru. Após a derrota por 1 a 0, o técnico Abel Ferreira disse que "faltou um bocadinho de coragem e ousadia", e admitiu que os cariocas jogaram melhor.

— Eu não vou justificar muito, vou apenas dizer que nosso adversário foi melhor, mais experiente, soube lidar com esse momento de tensão que é uma final. Acho sinceramente que hoje a experiência ganhou da irreverência. Eles foram melhores, apesar de o jogo ter sido decidido em um detalhe, mas acho que, no geral, nosso adversário foi melhor que o Palmeiras — avaliou.

O técnico comentou sobre a conversa que teve com Vitor Roque após a partida. O atacante de 20 anos perdeu uma chance de gol, aos 43 minutos do segundo tempo, que poderia mudar o rumo da partida. Abel refletiu que os elencos dos dois clubes estão em "estados de maturidade competitiva completamente diferentes", e disse que essa final servirá como experiência para o seu time:

— Uma equipe cascuda, madura, e outra que tem presente e muito futuro. Nosso adversário foi melhor, a vida não é feita apenas de vitórias e é nesse momento que temos que ser resilientes. Desde que estou aqui, viemos três vezes à final e ganhamos duas. Ganhamos uma desse adversário, chegamos em uma semi e em quartas de final. Tentaremos chegar de novo no ano que vem. É o que posso dizer.

"Árbitro foi simpático"

A partida ficou marcada por um lance polêmico de arbitragem na metade do primeiro tempo. Bruno Fuchs cometeu uma falta em Arrascaeta, e acabou chutando a bola e a coxa do flamenguista. Pulgar revidou com um chute na canela do zagueiro do Palmeiras que deixou o jogo paralisado por minutos para atendimento médico. O árbitro de campo não marcou nada e o VAR não chamou para revisão.

Na coletiva após o jogo, Abel disse que ia se abster de falar da arbitragem e que "as imagens estão aí", mas não deixou de ironizar a condução do lance: