Racing x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30min, pela volta das semifinais da Libertadores. O jogo ocorre no El Cilindro, em Buenos Aires. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0.
Escalações para Racing x Flamengo
Racing: Cambeses, Rojo, Colombo e Di Cesare; Rojas, Almendra, Nardoni e Martirena; Conechny, Maravilla Martínez e Solari. Técnico: Gustavo Costas.
Flamengo: Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo (Léo Ortiz) e Varela; Erick Pulgar, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta e Luiz Araújo; Plata. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem para Racing x Flamengo
Pedro Maza, auxiliado por Claudio Urrutia e José Ratamal (trio chileno). VAR: Juan Lara (Chile)
Onde assistir a Racing x Flamengo
- Globo, GE TV e Paramount+ anunciam a transmissão.