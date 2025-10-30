Quantos milhões o Flamengo já ganhou na Libertadores?

Jogadores comemoram classificação na Argentina. JUAN MABROMATA / AFP

O Flamengo eliminou o Racing na última quarta-feira (29) e se garantiu na decisão da Libertadores. Depois de vencer no Maracanã por 1 a 0, o rubro-negro carioca segurou o time argentino no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.

Com a vaga assegurada, somando todas as fases, o Flamengo já embolsou US$ 9,24 milhões (aproximadamente R$ 52 milhões) entre premiações e bônus por vitórias.

Além disso, com a ida para a final, a equipe rubro-negra assegurou, pelo menos, mais US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões), valor dado ao vice-campeão da Libertadores. Caso seja tetracampeão da competição, embolsará US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

A decisão da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Premiação da Libertadores 2025 até a final