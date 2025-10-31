Quanto o Palmeiras ganha com a classificação para a final?

Palmeiras reverteu placar de 3 a 0 no seu estádio. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Mais uma vez finalista da Libertadores, o Palmeiras buscará o tetracampeonato contra o Flamengo, além de mais dinheiro em premiações na competição. O clube paulista recebeu US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) pela classificação contra a LDU na semifinal.

Ao todo, o Alviverde acumula US$ 10,23 milhões (R$ 55,7 milhões) até o momento. Caso vença a Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Flamengo, em Lima, no Peru, o Palmeiras vai receber mais US$ 24 milhões (R$ 129,2 mi).

Dessa forma, o prêmio pode chegar a US$ 34,2 milhões (aproximadamente R$ 184,2 milhões). A presença na decisão continental assegura pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 37,6 milhões), valor pago ao vice, e o clube vai terminar a competição com no mínimo US$ 17,2 milhões (R$ 93,3 milhões) arrecadados.

Ademais, o Palmeiras foi a equipe que mais recebeu em premiação na atual edição do torneio. Isso porque o desempenho na fase de grupos foi melhor, com 100% de aproveitamento, e cada vitória valeu US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).

Premiação da Libertadores 2025 até a final