Quanto o Palmeiras ganha com a classificação para a final?

Mais uma vez finalista da Libertadores, o Palmeiras buscará o tetracampeonato contra o Flamengo, além de mais dinheiro em premiações na competição. O clube paulista recebeu US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) pela classificação contra a LDU na semifinal.
Ao todo, o Alviverde acumula US$ 10,23 milhões (R$ 55,7 milhões) até o momento. Caso vença a Libertadores, no dia 29 de novembro, contra o Flamengo, em Lima, no Peru, o Palmeiras vai receber mais US$ 24 milhões (R$ 129,2 mi).
Dessa forma, o prêmio pode chegar a US$ 34,2 milhões (aproximadamente R$ 184,2 milhões). A presença na decisão continental assegura pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 37,6 milhões), valor pago ao vice, e o clube vai terminar a competição com no mínimo US$ 17,2 milhões (R$ 93,3 milhões) arrecadados.
Ademais, o Palmeiras foi a equipe que mais recebeu em premiação na atual edição do torneio. Isso porque o desempenho na fase de grupos foi melhor, com 100% de aproveitamento, e cada vitória valeu US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).
Premiação da Libertadores 2025 até a final
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)