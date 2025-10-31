Quais ex-jogadores da dupla Gre-Nal estarão na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

Revelado no Inter, Carlos Miguel pode ser titular na final. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Palmeiras e Flamengo farão a final da Libertadores no próximo dia 29 em Lima, no Peru. As duas equipes contam com ex-jogadores da dupla Gre-Nal em seus elencos — são seis.

No lado carioca, o zagueiro Léo Ortiz, ex-Inter, é titular do time rubro-negro e um dos principais alicerces defensivos do Flamengo de Filipe Luís. Antes de chegar ao Rio, o defensor passou por Sport e Bragantino.

Ex-Grêmio, Everton Cebolinha vai em busca da sua terceira Libertadores. O atacante conquistou uma com o Tricolor e outra já no Rio de Janeiro.

Os paulistas contam com quatro atletas que defenderam o Inter. Os goleiros Carlos Miguel e Marcelo Lomba, o zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Maurício.

Carlos Miguel é o atual titular da equipe alviverde. Com a lesão de Weverton, o camisa 1 foi o escolhido por Abel Ferreira para assumir a vaga.

Flamengo

Léo Ortiz

Everton Cebolinha

Palmeiras