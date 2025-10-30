Partida entre Racing e Flamengo pela Libertadores tem mudança de horário; saiba o motivo

A partida entre Racing e Flamengo, nesta quarta-feira (29), sofreu uma alteração no horário. O jogo de volta das semifinais da Libertadores será disputado no El Cilindro, em Avellaneda. Antes o horário de início seria às 21h30min. Agora, irá começar às 21h50min.
A decisão tomada pela Conmebol aconteceu em função do atraso da delegação rubro-negra para chegar ao estádio. Inicialmente, a previsão de chegada era às 19h45min, mas só foi concretizada às 20h20min.
A partida vale uma vaga na final da competição. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com um gol marcado por Carrascal nos minutos finais.
Para chegar à decisão, os cariocas dependem de um empate. Já do lado dos argentinos, será necessário vencer por mais de um gol de diferença. Caso vença por apenas um gol, o confronto será decidido nas penalidades.