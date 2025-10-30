Palmeiras x LDU hoje: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30min, partida de volta das semifinais da Libertadores. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x LDU
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
LDU: Alexander Domínguez, Mina, Ricardo Adé, Quiñónez, Quintero, Villamíl, Carlos Gruezo, Minda, Pastran, Medina, Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.
Arbitragem para Palmeiras x LDU
Wilmar Roldán, auxiliado por Jhon Gallego e David Fuentes. VAR: David Rodriguez (quarteto colombiano).
Onde assistir a Palmeiras x LDU
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.