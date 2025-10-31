Palmeiras goleia LDU em virada histórica e vai à final da Libertadores 

Está definida a final da Libertadores 2025. O Palmeiras conquistou uma virada histórica contra a LDU nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo, e vai disputar a taça com o Flamengo. Depois de derrota por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal, em Quito, o time de Abel Ferreira fez 4 a 0 com gols de Raphael Veiga, duas vezes, Bruno Fuchs e Ramon Sosa.
O Palmeiras entrou em campo determinado a fazer os três gols que precisava para se manter vivo na Libertadores. A pressão do ataque paulista foi tanta que a LDU mal conseguiu sair para jogar no início do jogo.
Foi só aos 19 minutos que o time de Quito teve a primeira chance, com cabeceio de Medina para defesa segura de Carlos Miguel. Já no lance seguinte, Ramón Sosa iniciou a trajetória da virada palmeirense. Allan recebeu pela direita na entrada da área e cruzou na medida para Sosa desviar de cabeça para dentro do gol.
O Palmeiras continuou exigindo um trabalho de defesa hercúleo da LDU. Mas foi no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, que Bruno Fuchs conseguiu ampliar.
A segunda etapa continuou quente no Allianz Parque. Aos 22, Raphael Veiga marcou o gol que botou o Palmeiras de novo na briga pela classificação. Em tabela com Vitor Roque, o meia dominou a bola na pequena área e mandou para o fundo das redes. Aos 26 minutos do segundo tempo, eram 22 finalizações do Palmeiras contra cinco da LDU.
Aos 36, o gol e o grito do alívio alvi-verde. Allan fez bela jogada passando por três defensores na área, até ser derrubado por Grezo. Falta marcada, pênalti assinalado. Raphael Veiga pega a bola, cobra no meio do gol e oficializa a virada paulista. 4 a 0 e classificação.
A final da Libertadores ocorre em 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru.