Palmeiras é goleado pela LDU e vê final da Libertadores ficar distante

Gabriel Villamíl (E) marcou duas vezes na vitória por 3 a 0. RODRIGO BUENDIA / AFP

O Palmeiras foi surpreendido pela LDU e foi goleado pela equipe equatoriana no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Nesta quinta-feira (23), as equipes jogaram no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e os donos da casa venceram por 3 a 0.

Agora, as equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Palmeiras. Para chegar à final, os paulistas terão de vencer por mais de quatro gols de diferença. Uma vitória por três gols de vantagem levará o confronto para os pênaltis.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, a LDU sufocou o Palmeiras no campo de defesa e deu poucas oportunidades aos brasileiros. Aos 16 minutos, o boliviano Villamíl abriu o placar.

Depois, aos 27 minutos, Andreas Pereira tocou com a mão na bola, e a arbitragem assinalou pênalti para o time treinado pelo gaúcho Tiago Nunes. Alzugaray cobrou no canto e ampliou a vantagem.

E quando o resultado de 2 a 0 parecia encaminhado na primeira etapa, Villamíl voltou a marcar, aos 47 do segundo tempo. Assim, ao final do primeiro tempo os equatorianos goleavam o Palmeiras por 3 a 0.

Na etapa final, a LDU soube administrar o resultado e contou com grande atuação do experiente goleiro Domínguez, de 38 anos. Reserva da equipe, ele ganhou a posição após lesão do titular Gonzalo Valle. Nos últimos 45 minutos, o goleiro fez duas defesas difíceis, nas conclusões de Flaco López e Sosa, e garantiu a vitória para os donos da casa.