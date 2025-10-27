Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina antes de jogo pela Libertadores

Um ônibus com torcedores do Flamengo capotou na estrada, nesta segunda-feira (27). O veículo fazia parte de uma caravana de integrantes de torcida organizada do rubro-negro que se deslocavam a Buenos Aires, já que o time carioca encara o Racing, nesta quarta-feira (29), em Avellaneda, pelo segundo jogo das semifinais da Libertadores.

Segundo o O Globo, o acidente aconteceu no quilômetro 282 da BR-116, por volta das 16h20min, na altura de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. Conforme informado pelo jornal, não há mortes, mas o motorista ficou gravemente ferido.

O G1 informou que viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. O portal divulgou que 16 pessoas ficaram feridas. Testemunhas apontaram que o motorista foi arremessado para fora no momento do capotamento.