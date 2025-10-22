O caminho alternativo de Tiago Nunes até a semifinal da Libertadores

Tiago Nunes foi, durante alguns anos, um dos treinadores mais cobiçados do futebol brasileiro. A passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, sendo campeão da Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019, o credenciou para assumir clubes como Corinthians e Grêmio. Contudo, o técnico não teve o mesmo sucesso nas equipes e, após treinar o Ceará, entre 2021 e 2022, viu o prestígio no país diminuir, o que o motivou a trilhar um caminho pouco usual para treinadores do Brasil.
Meses após deixar o time nordestino, o gaúcho de Santa Maria foi anunciado pelo Sporting Cristal, um dos principais times do Peru. A inspiração veio de Paulo Autuori, com quem trabalhou no Athletico-PR. O veterano é atualmente o técnico da equipe peruana, mas já percorria este mercado alternativo desde os anos 2000.
Desde a passagem pelo Peru, Tiago Nunes passou por outros três clubes, sendo apenas um deles brasileiro: o Botafogo. Depois de treinar os cariocas, esteve na Universidad Católica, do Chile. Em junho deste ano, foi anunciado pela LDU.
O treinador conseguiu classificar o time equatoriano para as semifinais da Libertadores, competição em que enfrentará o Palmeiras nesta quinta-feira (23) e no dia 30 deste mês. No mata-mata, eliminou Botafogo e São Paulo, o que mostra que ele sabe o caminho contra os clubes de seu país.
O feito o coloca apenas como o segundo brasileiro a chegar nesta fase da competição como treinador de uma equipe estrangeira. O primeiro foi Tuca Ferretti, que foi vice-campeão com o Tigres, em 2015.
O recomeço no futebol peruano
Quando o gaúcho foi apresentado pelo Sporting Cristal, não só os brasileiros, mas também os peruanos foram surpreendidos. Ele chegou no clube em novembro de 2022 e pôde planejar a pré-temporada da equipe até a estreia no ano seguinte.
Em 47 jogos, foram 22 vitórias, 18 empates e sete derrotas. Em competições internacionais, o Sporting Cristal terminou com a terceira posição no Grupo D da Libertadores, atrás de Fluminense e River Plate. Na Copa Sul-Americana, o clube caiu para o Emelec, na repescagem.
Tiago Nunes deixou a equipe no começo de novembro ao aceitar uma proposta do Botafogo, que buscava sair de uma má fase e tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro na reta final. Na ocasião, o Palmeiras foi o campeão.
Em 2023, o Sporting Cristal terminou com a segunda colocação do Torneio Apertura e com o quarto lugar do Torneio Clausura, ambos no Campeonato Peruano.
Depois, Nunes foi demitido dos cariocas em fevereiro de 2024, terminando a passagem com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, em 15 jogos.
A passagem no Chile
Um mês após deixar o Botafogo, Tiago Nunes foi anunciado pela Universidad Católica. Foram 15 dias entre demissão de Nicolás Nuñez e o anúncio do brasileiro. A negociação também foi uma surpresa para os torcedores chilenos.
Com pouco mais de um ano no comando, o gaúcho rescindiu com o clube em comum acordo após sequência de derrotas no Campeonato Chileno, sem contar as eliminações na Copa do Chile e na pré-Sul-Americana para o Palestino.
Segundo Carlos Madariaga, editor de esportes da Rádio ADN, do Chile, a passagem de Tiago Nunes pelo Chile teve bons indícios no começo. Entretanto, o técnico não soube aproveitar as categorias de base da equipe e teve problemas com árbitros.
— Os aspectos positivos ficaram evidentes no início de sua gestão, quando ele organizou o elenco e o levou a bons resultados, incluindo uma vitória no clássico contra o Universitario. Durante esse período, o time teve um desempenho relativamente consistente. O aspecto negativo foi a falta de variedade na equipe, já que não conseguia reforçar o time com os jovens jogadores. Ele começou a ter problemas com os árbitros, falando mais sobre eles e distraindo o foco do esporte. Neste ano, após perder as eliminatórias da Copa Sul-Americana para o Palestino, a equipe perdeu o rumo — disse o jornalista chileno.
Em 46 jogos pela Universidad do Chile, Tiago Nunes somou 19 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Em 2024, a equipe terminou com a quinta colocação do Campeonato Chileno.
Entre os quatro melhores times da América
Após experiências no Peru e no Chile, Tiago Nunes vive um dos melhores momentos da carreira na LDU. Anunciado em junho, o gaúcho classificou a equipe para o hexagonal final do Campeonato Equatoriano, para as quartas de final da Copa do Equador e, principalmente, para as semifinais da Libertadores.
Quando chegou na LDU, o time já estava garantido no mata-mata da competição continental. O gaúcho fez valer o bom desempenho em casa e eliminou dois brasileiros. Nas oitavas, perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro por 1 a 0, mas venceu em Quito por 2 a 0. Já nas quartas, superou o São Paulo no Equador por 2 a 0, e no Brasil por 1 a 0.
— O trabalho de Tiago Nunes pauta-se pela seriedade e pelo conhecimento dos pontos fortes e fracos da sua equipe. Não se trata de um profissional de futebol com discursos demagógicos, mas sim de alguém bastante claro quanto aos objetivos desportivos e à forma como tem gerido o plantel, que não é extenso — disse Roberto Merchán, da Radio Redonda, de Quito, que ainda lembrou sobre o baixo orçamento para contratações disponível para a LDU nesta temporada.
Sobre o estilo de jogo do treinador, Merchán acredita que Tiago Nunes recuperou a força da LDU dentro do Estádio Rodrigo Paz Delgado, mas também conseguiu montar uma equipe competitiva para jogos fora de casa, principalmente em função do sistema defensivo.
— Ele voltou a fazer da LDU um time forte em casa e bastante pragmático fora de casa, aliado a um sistema defensivo inquebrável. Somam-se a isso sua clareza e amplo conhecimento das características e capacidades de seu elenco. Ele soube aproveitar a experiência de uma equipe que joga junta há três anos — destacou o jornalista.
Pela Libertadores, a LDU volta a jogar nesta quinta-feira (23), quando terá o jogo de ida contra o Palmeiras. Até o momento, muito em função da campanha sólida no mata-mata do torneio continental, Rodrigo Merchán acredita que a LDU tentará manter Tiago Nunes para 2026 e vê com bons olhos a possível decisão.