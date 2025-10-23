LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30min, pela ida das semifinais da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.
Escalações para LDU x Palmeiras
LDU: Domínguez; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez, Villamíl; Alzugaray (Pastrán) e Medina. Técnico: Tiago Nunes.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para LDU x Palmeiras
Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade. VAR: Héctor Paletta (quarteto argentino).
Onde assistir a LDU x Palmeiras
- ESPN e Disney+ anunciam a transmissão.