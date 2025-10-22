Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30min, pela ida das semifinais da Libertadores. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Racing
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Racing: Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.
Arbitragem para Flamengo x Racing
Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano). VAR: Calos Orbe (Equador)
Onde assistir a Flamengo x Racing
- Globo, GE TV e Paramount+ anunciam a transmissão.