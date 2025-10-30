Flamengo resiste à pressão, empata com o Racing e é o primeiro finalista da Libertadores

O Racing até tentou, dentro e fora do campo, mas foi mais uma equipe superada pelo Flamengo na Libertadores. No jogo de volta das semifinais, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na grande Buenos Aires, as equipes empataram sem gols, resultado que classificou os cariocas, que venceram o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0.
A partida, que inicialmente estava marcada para começar às 21h30min, teve um atraso de 20 minutos para começar em função da demora da delegação rubro-negra para chegar ao estádio.
Antes da bola rolar, o torcedor argentino proporcionou uma bela festa no El Cilindro com grande quantidade de fogos de artifício sendo lançados ao céu. Em questão de segundos, o estádio, que já pulsava com os cantos da torcida, ganhou a presença de uma longa fumaça para receber a entrada dos atletas em campo.
Como foi o jogo
As primeiras chances da primeira etapa foram acontecer após os 10 minutos. Aos 11, Luiz Araújo arriscou de fora da área e tirou tinta da trave esquerda do gol defendido por Cambeses. No lance seguinte, o Racing teve grande chance que começou justamente em um lançamento do goleiro. Do lado direito, Mura cruzou na área e Conechny cabeceou no canto, exigindo grande defesa de Rossi.
O Flamengo teve grande chance para abrir o placar aos 15 minutos após boa troca de passes. Arrascaeta entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Varela, no outro lado. O lateral finalizou, e Cambeses defendeu. Aos 33, Arrascaeta também parou no goleiro argentino, quando driblou dois adversários e entrou livre na área.
Na segunda etapa, o Flamengo sofreu um duro golpe logo aos 10 minutos, quando Plata foi expulso após confusão com Rojo. Precisando da vitória, o Racing se mandou ao ataque e levou perigo aos 24 minutos. Almendra lançou na área pelo alto, Martínez cabeceou, mas Rossi defendeu com os pés.
Com um a mais em campo, o Racing encarnou o espírito da Copa Libertadores e priorizou a vontade em relação à qualidade técnica, tendo como principais alternativas cruzamentos na área rubro-negra. A defesa da equipe brasileira conseguiu evitar as investidas argentinas.
Aos 45 minutos da etapa final, Colombo quase tirou o grito de gol da torcida argentina com um chute de longe que passou perto da trave. No minuto seguinte, após cruzamento na área, a bola sobrou para Luciano Vietto, que acertou um voleio na direção do gol. Rossi espalmou, salvando o Flamengo.
E depois de resistir à pressão, os flamenguistas puderam comemorar. O clube brasileiro chega à final da Libertadores pela quinta vez e busca se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão. Resta saber o adversário, que sai do confronto entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (29). Na ida, os equatorianos venceram por 3 a 0.