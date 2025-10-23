Do que o Flamengo precisa para ir à final da Libertadores? 

Jogadores do Fla comemoram gol de Carrascal. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Na primeira semifinal da edição de 2025 da Libertadores, o Flamengo saiu na frente do Racing em pleno Maracanã na última quarta-feira (23).

Em um jogo equilibrado, o time carioca precisou de um gol de Carrascal, aos 42 minutos do segundo tempo, para ter vantagem no confronto. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta, às 21h30min, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda.

O Flamengo vai para o jogo de volta com a vantagem do empate por causa da vitória por 1 a 0. Qualquer triunfo do Racing por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Um saldo maior dá a vaga na final para os argentinos.

O técnico Filipe Luís perdeu o centroavante Pedro para o confronto de volta na Argentina. Ele teve uma fratura no antebraço constatada em exames médicos feitos no hospital.