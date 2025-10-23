Com gol no fim, Flamengo vence Racing e está a um empate da final da Libertadores 

Gol do Rubro-Negro foi marcado por Carrascal, aos 42 minutos do segundo tempo. Mauro Pimentel / AFP

O Flamengo precisou suar até os último minutos para abrir vantagem contra o Racing na semifinal da Libertadores, nesta quarta (22). Depois de martelar os argentinos por todo o jogo, o alívio veio em um gol chorado de Carrascal, aos 42 do segundo tempo.

A vitória por 1 a 0 no Maracanã deixa o Rubro-Negro a um passo da final da Libertadores. Na Argentina, na próxima quarta (29), o time de Filipe Luís joga por um empate. Se perder por um gol de diferença, a primeira vaga na grande decisão será definida nos pênaltis.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da semifinal entre Flamengo e Racing foi intenso e deveras equilibrado. O Rubro-Negro dominou a posse e buscou pressionar, enquanto os argentinos apostaram em transições rápidas. Arrascaeta acertou a trave na melhor chance rubro-negra.

O Racing respondeu com duas boas chegadas — uma parada por Rossi e outra que saiu por pouco. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Pedro teve duas oportunidades seguidas: Cambeses, destaque da equipe argentina, defendeu a primeira, e a segunda foi para fora.

No segundo tempo, o ritmo seguia frenético, com predomínio flamenguista. No primeiro minuto, um chute de Arrascaeta para fora. Aos 11, a bola entrou, mas no gol defendido por Rossi: Sosa dividiu de cabeça com Carrascal, a bola bateu no travessão e entrou. Porém, o árbitro marcou falta do volante argentino por acertar o cotovelo na cabeça do rival.

Aos 31 do segundo tempo, mais uma defesaça de Cambeses. Samuel Lino deu um belo chute na entrada da área e o goleiro argentino fez uma defesa absurda para manter o placar zerado. Minutos depois, Lino marcou, mas o VAR assinalou impedimento.

O alívio veio mesmo aos 42 minutos da etapa final. Carrascal lançou Bruno Henrique nas costas da zaga, o atacante finalizou para a defesa de Cambeses, que deu rebote: Carrascal chutou, a bola bateu em Rojo e entrou. Respiro e explosão nas arquibancadas no Maracanã! Flamengo 1 a 0 e a um passo da final da Libertadores.